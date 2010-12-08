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Spor

NİANG VE CANER SAKATLANDI İSTANBUL (A.A)

08 Aralık 2010 20:09

-NİANG VE CANER SAKATLANDI İSTANBUL (A.A) - 08.12.2010 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 12 Aralık Pazar günü Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen 1,5 saatlik akşam antrenmanında sarı-lacivertliler, pas, çabukluk ve dayanıklılık çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenmana sol kasığında zorlanmaya bağlı ödem bulunan Mehmet Topuz'un yanı sıra sol ayak baş parmağının tırnağındaki ödem nedeniyle operasyon geçiren Gökhan Ünal, tedavisi süren Güiza ile tedavisine Almanya'da devam edilen Özer katılmadı. Sağ kaburga bölgesinde ağrısı olan kaleci Ertuğrul katılmazken, Fransa'dan dönen Kazım'ın salonda çalıştığı bildirildi.  Antrenmanda sakatlık geçiren Niang ve Caner çalışmayı tamamlayamadılar. Darbeye bağlı olarak sağ üst adalesinde zorlanma tespit edilen Niang, teknik direktör Kocaman ile konuştuktan sonra tesislere girdi. Bu futbolcunun ardından çalışmada bu kez Caner sakatlık geçirdi. Belini tuttuğu görülen sarı-lacivertli futbolcu, bir süre saha oyun alanının kenarında oturduktan sonra kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık ile konuşup tesislere girdi. -GÖKHAN GÖNÜL TAKIMLA ÇALIŞTI- Dünkü antrenmanda Andre Santos ile girdiği ikili mücadelede sakatlık geçiren Gökhan Gönül, bugün takımla çalıştı. Durumu ciddi olmayan sarı-lacivertli futbolcu, yapılan kontrollerin ardından bu akşam takımla antrenmana katıldı. Anneannesinin vefatı nedeniyle izinli olduğu için dün çalışmaya katılmayan kaleci Volkan Demirel bugünkü antrenmanda yer aldı. Fenerbahçe, Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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