-NIANG, TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 23.07.2011 - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların, koşu ile koordinasyon çalışmalarının ardından, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptıkları, şut idmanının ardından yan top organizasyonlarıyla da antrenmanın tamamlandığı belirtildi. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan Senegalli oyuncu Mamadou Niang'ın, bu antrenmanda takımla yapılan tüm çalışmalarda yer aldığı aktarıldı. Hafif sakatlıkları bulunan Emmanuel Emenike ve Sezer Öztürk'e bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde takımdan ayrı özel bir program uyguladığı, Alex'in ise salonda çalıştığı, Shakhtar Donetsk maçında sol ayağına darbe alan Gökhan Gönül ile kalçasına darbe alan Selçuk Şahin'in ise tesislerde tedavi oldukları belirtildi. Amerika Kupası'nda milli takım formalarını giyen Uruguaylı Diego Lugano ile Brezilyalı Andre Santos'ın yer almadığı Fenerbahçe takımı, akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.