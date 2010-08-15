-NIANG SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ İSTANBUL (A.A) - 15.08.2010 - Fenerbahçe'nin, Fransa'nın Marsilya takımından transfer edip bugün İstanbul'a getirdiği Senegalli futbolcu Mamadou Niang, sağlık kontrolünden geçti. Öğlen saatlerinde Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya ile Atatürk Havalimanı'na gelen Niang, buradan Kadıköy'deki Özel Acıbadem Hastanesi'ne getirildi. Hastanede önce kan örneği alınıp ardından çeşitli servislerde muayene edilen Niang, daha sonra Efor testine girdi. Sarı-lacivertli kulüp, evrak işlemlerini tamamlayıp Mamadou Niang'ı UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında 19 Ağustos Perşembe günü Yunanistan'ın PAOK takımıyla deplasmanda yapacağı karşılaşmaya yetiştirmeyi planlıyor.