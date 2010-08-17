-NİANG: MUTLU SONA ULAŞTIK İSTANBUL (A.A) - 17.08.2010 - Fenerbahçe Futbol Takımı'nda, bu sezon kadroya katılan 5 yeni oyuncu için imza töreni düzenlenirken, oyuncular basın mensuplarına görüşlerini aktardı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonda konuşan Mamadou Niang, zorlu bir transfer sürecinin ardından Fenerbahçe'ye geldiğini belirtti. ''Transferim iki taraf için de kolay olmadı ama mutlu sona ulaştık'' diyen Niang, ''Marsilya'da başkanım ve teknik direktörümle uzun konuşmalar yaptık. Fenerbahçe Kulübü'nün de uzun görüşmeleri oldu. Avrupa'nın en önemli kulüplerinden birini tercih ettim. Başarı ve şampiyonluk için elimden gelenin en iyisini yapacağım'' diye konuştu. Niang, ayrılması nedeniyle Marsilya taraftarlarının yaşadığı üzüntüyle ilgili yöneltilen bir soruya, ''Taraftarların üzgün olduğunu biliyorum ama benim tercihime saygı duyduklarını da biliyorum. Marsilya'da 5 sezon geçirdikten sona benim için de kolay olmadı. Ayrılırken üzüldüm ama bu teklif ve yeni kariyerim beni çok mutlu etti. Yeni hedeflerle, yeni heyecanla buraya geldim. Kalbimin bir kısmı orada kalacak. Marsilya büyük bir kulüp, ama Fenebahçe de büyük bir kulüp'' yanıtını verdi. -DİA: ''OYNAMAK İÇİN GELDİM''- Sarı-lacivertli takımın bir diğer transferi Issiar Dia, Fenerbahçe takımında olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederken, ''Fenerbahçe'de yer almak, dünya sahnesinde yer almak alamına geliyordu benim için. Ben de bu tercihi yaptım. Çok mutluyum'' dedi. Fenerbahçe'yi Medical Park Antalyaspor maçında izlediğini söyleyen Dia, ''Ben de buraya oynamak için geldim. Formayı kapmak için geldim. Takıma katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım'' şeklinde konuştu. Fenerbahçe'nin CSKA Moskova'dan transfer ettiği ve geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Caner Erkin, ''Fenerbahçe benim için dünyanın ve Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Yurt dışında oynadıktan sonra böyle bir tercihte bulundum ve Fenerbahçe benim için çok iyi bir tercihti. Umarım herkes için hayırlı olur'' ifadelerini kullandı. İlhan Eker de Fenerbahçe gibi büyük bir camiada yer almaktan dolayı yaşadığı mutluluk ve gurura dikkat çekerek, ''İnşallah her şey gönlümüzce olur ve başarılı oluruz. Takımıma elimden geldiğince sonuna kadar faydalı olmaya çalışacağım'' dedi. Öte yandan Mirolav Stoch ise Fenerbahçe'nin kendisiyle ilk olarak 2009 yılının aralık ayında temas kurduğunu aktarırken, ''Transferim zorlu bir süreçte oldu. Buraya geldiğim ilk günden itibaren çok mutluyum. Takımım için elimden gelenin en iyisini yapacağım'' diye konuştu.