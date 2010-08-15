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Spor

Niang, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin Fransa'nın Marsilya takımından transfer ettiği Senegalli futbolcu Mamadou Niang, İstanbul'a geldi.

15 Ağustos 2010 03:00

T24 - Fenerbahçe'nin Fransa'nın Marsilya takımından transfer ettiği Senegalli futbolcu Mamadou Niang, İstanbul'a geldi.


THY uçağıyla Fransa'dan Atatürk Havalimanına gelen Niang, Fenerbahçe Kulübü İdari Menajeri Hasan Çetinkaya ile Medya Sorumlusu Orkun Yazgan tarafından karşılandı. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Niang, İstanbul'a geldiği için çok heyecanlandığını belirterek, Fenerbahçe'de oynayacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.


Senegalli futbolcu, Fenerbahçe'nin kendisini transfer etmek için büyük çaba sarf ettiğini belirterek, ''Transfer süreci uzun sürdü ama en sonunda buraya gelmekten dolayı çok mutluyum. Yeni kulübümde, Fenerbahçe'de başlamak için sabırsızlanıyorum. Amacım geçen sene Fransa'da yaptığımız gibi takım arkadaşlarımla birlikte şampiyonluğu Fenerbahçe'ye getirmek. Buradaki arkadaşlarımla konuştum, onlara Fenerbahçe'yi sordum ve harika şeyler duydum. O yüzden burada olmaktan dolayı mutluyum'' diye konuştu.


Basın mensuplarına yaptığı açıklamaların ardından dışarı çıkan Niang'ı, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminalinde bekleyen çok sayıda taraftar, tezahüratlarla karşıladı. Taraftarların sevgi gösterisinde bulunduğu Senegalli futbolcu, polis ve özel güvenlik ekiplerinin oluşturduğu koridordan geçerek, kapıda bekletilen bir arabayla havalimanından ayrıldı.


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