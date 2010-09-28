-NİANG GÜİZA'YA FARK ATTI İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - Fenerbahçe'nin yeni forveti Mamadou Niang, sarı-lacivertli takımda 3. sezonunu geçiren Güzia'ya ilk 6 haftada fark attı. Senegalli futbolcu, Güiza'nın geçen sezon Süper Lig'de 13 maçta attığı 6 gole, sadece 5 maç sonunda ulaşmayı başardı. Fenerbahçe'nin Medical Park Antalyaspor ile yapacağı 2010-2011 sezonunun ilk lig maçı öncesi transfer edilen Niang, bu karşılaşmayı tribünden izledi. Daha sonra sarı-lacivertlilerin yaptığı 5 lig maçında da 90 dakika forma giyen Senegalli golcü, rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Ligde ilk kez 2. haftada Trabzonspor maçında 90 dakika forma giyen Niang, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini 3. haftada Manisaspor karşısında (2 gol) attı. Ligde Fenerbahçe'nin yaptığı ilk 2 deplasman maçında gol atamayan Senegalli futbolcu, 6. haftada Ali Sami Yen Stadı'nda Kasımpaşa ile yapılan deplasman maçında ise 3 gol atarak, ''hat-trick'' yaptı. -GÜİZA, 6 HAFTADA 1 GOL ATMIŞTI- İspanya Birinci Futbol Ligi ''La Liga''da gol kralı olduktan sonra 2008-09 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Daniel Gonzalez Guiza ise ilk sezonunda 6 haftada sadece 1 gol atabilmişti. La Liga'da Real Mallorca formasıyla 37 maçta 27 gol atarak gol kralı olan ve Fenerbahçe'nin 14 milyon avro bonservis bedeliyle transfer ettiği Güiza, sarı-lacivertlilerle 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Türkiye'ye büyük ümitlerle getirilen İspanyol futbolcu, ilk sezonunda ise ligde 26. hafta sonunda 6 gol atabilmişti Güzia, sarı-lacivertli formayla geçen sezon ise ilk 6 haftada 3 gol atarken, oynadığı 13 maçta, 16 hafta sonunda 6 gole ulaşabilmişti.