Niang gitme isteğini yönetime söyledi

T24 - Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Mamadou Niang, takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.





Fenerbahçe'de Emenike'den sonra Niang da yuvadan uçuyor.



Senegalli Mamadou Niang, takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.



Şike soruşturması nedeniyle rahatsız olan Niang'ın daha iyi bir kontrat yapmak için de gitmeyi istediği belirtiliyor. Teknik Direktör Aykut Kocaman Niang'ı ikna etmeye çalışıyor.



Diğer bir futbolcu Diego Lugano'nun da gitme ihtimali konuşuluyor. Lugano'yla İtalya'nın Juventus kulubü ilgileniyor. Lugano, Federasyon'un kararına göre rotasını belirleyecek.



Kocaman geçen hafta yaptığı açıklamada, takımdan başka bir futbolcunun ayrılmayacağını söylemişti.



Şike soruşturmasında gözaltına alınan Emenike 10 milyon Euro karşılığında Rusya'nın Spartak Moskova takımına transfer olmuştu.



