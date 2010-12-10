-NİANG: ''FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLUYUM'' ANKARA (A.A) - 10.12.2010 - Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Mamadou Niang, kulübünde çok mutlu olduğunu ve Fenerbahçe ile eski kulübü Marsilya arasında fark olmadığını belirtti. Marsilya'dan 4 ay önce Fenerbahçe'ye transfer olan Niang, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) internet sitesinde yayımlanan röportajında, Türkiye'deki geçirdiği 4 ayı değerlendirdi. ''Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu ve bu mutluluğun her geçen gün daha da arttığını'' anlatan Niang, Fransa'dan ayrılmasına rağmen hala Marsilya taraftarı olduğunu kaydetti. Niang, ''Marsilya iyi futbol oynadığında, işler yolunda gittiğinde en çok sevinenlerden biri oluyorum. Takımı yakından takip ediyorum. Bu aralar Marsilya olumlu sonuçlar alıyor ve bu beni sevindiriyor'' ifadesini kullandı. Marsilya ve Fenerbahçe arasında çok fark olmadığını, iki kulüpte de atmosferin aynı derecede coşkulu olduğunu belirten Senegalli futbolcu, ''Stadda iki takımın taraftarı da çok bağırıyor. Buradaki stat kapalı olduğu için Türkiye'de bu biraz daha etkileyici oluyor. Ses seviyesi açısından bu fark hissediliyor. Marsilya da aynı şeyi yaptığında çok etkileyici olacak'' yorumunu yaptı. -GALATASARAY DERBİSİ- Niang, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 0-0 sonuçlanan derbinin kendisine Marsilya-PSG derbilerini anımsatıp anımsatmadığı sorusuna, ''Hayır, burada durum farklı. Türk El Clasicosu çok daha hararetli. Fransa'da PSG-Marsilya derbisinin önüne engeller konuluyor. Rakip taraftarların deplasmana gidememesi gibi tartışılır kararlar alınıyor. Bu hale gelinmesi kötü. Fransa ligi bundan iyisini hak ediyor'' yanıtını verdi. Ligde 8 golü bulunan Niang, Fenerbahçe'de ne kadar kalacağıyla ilgili soruyu ise ''Kendime ve kaliteme güveniyorum. Sakatlanarak sahalardan 3 hafta uzak kalmamış olsam, daha iyisini yapardım. Ancak kendimi bu takımda iyi hissediyorum. Kulübe değer veriyorum. Birkaç yıllık bir anlaşmaya imza attım. Tekrarlıyorum, kendimi burada iyi hissediyorum. Başarılı olacağım. Futbolda her şey çok hızlı gelişir. Geleceğin sizin için neler hazırladığını bilemezsiniz. Asla, asla deme. Ancak aklımda uzun süre Fenerbahçe'de oynamak var'' diye yanıtladı.