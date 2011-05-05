-NİANG ÇALIŞMALARA BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 8 Mayıs Pazar günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak lider Fenerbahçe, hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertliler pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı. Sakatlıkları bulunan Dia, Semih ve Güiza antrenmana katılmadı. -NİANG TAKIMLA ÇALIŞTI- Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Niang, takımla çalışmalara başladı. Antrenmandaki çalışmaların hepsine katılan forvet oyuncusu, maçın bitimine kısa bir süre kala tedbir amaçlı olarak çalışmayı bırakarak tesislere girdi. Sarı-lacivertlilerin antrenmanına sol üst baldırda zorlanmaya bağlı ödem oluşan Güiza katılmazken, bu futbolcu antrenör Dolu Arslan yönetiminde takımdan ayrı koşu yaptı. Tedavisi süren Dia ile sol kasığındaki ağrı nedeniyle salonda çalışan Semih antrenmana çıkmadı. -EMRE-YOBO GERGİNLİĞİ- Çift kale maçta pas anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşayan Emre ve Yobo, daha sonra barıştı. Emre takım arkadaşına doğru uzaktan sert çıkarak sesini yükseltirken, sarı-lacivertli futbolcuyu takım arkadaşı Uğur sakinleştirmeye çalıştı. Teknik direktör Aykut Kocaman da uzaktan futbolculara seslenerek uyarıda bulundu. İki futbolcu tartışmanın ardından kısa bir süre sonra saha içinde ve antrenman sonunda yan yana gelerek barıştı ve aralarındaki gerginliğe son verdi. Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.