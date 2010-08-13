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Spor

Niang artık Fenerbahçeli

Marsilya Başkanı kulübün resmi sitesine yaptığı açıklmaya göre Niang'ın Fenerbahçe'ye gideceği kesinleşti.

13 Ağustos 2010 03:00

T24- Marsilya Başkanı Jean Claude Dassier, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, Hatem Ben Arfa’nın Newcastle’a gidemeyeceğini söylerken F.Bahçelilere de müjdeyi verdi.


Başkan yaptığı açıklamada, "Hatem bizimle kalacak. Kiralık vermeyi düşünmüyoruz. Hele ki Niang'ın F.Bahçe'ye gittiği şu dönemde!" açıklamasında bulundu. Fransız Başkan, Ben Arfa'yı isteyen Newcastle'a mesaj gönderdi ve futbolcunun peşini bırakmasını istedi.


Niang istifa ettirir


Bu arada Fransız AFP ajansı yaptığı bir değerlendirmede, Marsilya'nın bu sezon transferde sadece İspanyol sağ bek Azpilicueta'yı aldığını, Deschamps'ın istemesine rağmen orta sahaya ve forvete takviye yapılamadığını yazdı. Marsilya'nın Fabiano'yu istediği fakat sambacının üç yıl için istediği astronomik rakamın Marsilya tarafından karşılanamayacağı iddia edildi.


Bu arada Ben Arfa'nın idmanları boykot etmesi, Niang'ın gitmek istemesi Deschamps ile Dassier'in arasını açıyor. Dassier'in, Ben Arfa ve Niang'ın gitmesine izin vermesi Deschamps'ın görevi bırakması anlamına gelir denildi.


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