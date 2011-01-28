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Spor

NİANG ANTRENMANDA İSTANBUL (A.A)

28 Ocak 2011 15:39

-NİANG ANTRENMANDA İSTANBUL (A.A) - 28.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 30 Ocak Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen çalışmada, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği maçında görev alan oyuncuların yenileme çalışması yaptıkları, diğer oyuncuların ise ısınma bölümünün ardından 2 grup halinde top kapma ve pas antrenmanı gerçekleştirdikten sonra çift kale maç oynadıkları belirtildi. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı nedeniyle bir süredir takımla birlikte antrenmanlara çıkamayan Senegalli oyuncu Mamadou Niang'ın, bugünkü idmanın tamamında yer aldığı aktarıldı. Fenerbahçe, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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