-NİANG ANTRENMANA KATILMADI İSTANBUL (A.A) - 01.04.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 3 Nisan Pazar günü sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 3 grup halinde top kapma ve pas çalışması yaptı. Çalışma dar alanda yaptıkları çift kale maçla tamamladı. Geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle dünkü antrenmana katılmayan Alex de Souza ile göz enfeksiyonu nedeniyle bir süredir tedavisi yapılan Berk Elitez takımla birlikte çalıştı. Gribal enfeksiyon geçiren Mamadou Niang antrenmana katılmazken, bir süre takımla bilirlikte idman yapan Emre Belözoğlu ise tesislerde çalışmalarını tamamladı. Antrenmanın ikinci bölümünde sol arka adalesinde ağrı hisseden Selçuk Şahin ise çalışmayı tedbir amacıyla yarıda bıraktı. Bu arada Almanya'nın Köln kentindeki ''Bir Dilek Tut'' isimli sivil toplum kuruluşu ve Köln Fenerbahçeliler Derneği organizasyonuyla İstanbul'a gelen kanser hastası 3 çocuk taraftarın, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenmanı izleyerek, sarı-lacivertli futbolcularla bir süre sohbet ettikleri bildirildi. Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.