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Spor

Niang Al Sadd'e transfer oldu İSTANBUL (A.A)

06 Eylül 2011 19:39

-Niang Al Sadd'e transfer oldu İSTANBUL (A.A) - 06.09.2011 - Fenerbahçe, Senegalli futbolcusu Mamadou Niang'ın, 7,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Katar'ın All Sadd kulübüne verildiğini açıkladı. Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş'den İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda'da yer alan açıklamada, ''Oyuncumuz Mamadou Niang'ın Katar'ın Al Sadd kulübüne 7,5 milyon avro bedelle transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır'' denildi. Yeni sezon öncesi Emenike, Güiza, Lugano ve Andre Santos'u takımdan gönderen Fenerbahçe'de, Niang ile birlikte 5. yabancı futbolcu takımdan ayrılmış oldu. 

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