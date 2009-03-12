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Dünya

Niagara Şelalesi'nden atladı ama ölmedi

ABD-Kanada sınırındaki Niagara Şelalesi'nden atlayan bir kişi, 50 metreden düşmesine rağmen hayatta kaldı

12 Mart 2009 02:00

ABD-Kanada sınırındaki Niagara Şelalesi'nden atlayan bir kişi, 50 metreden düşmesine rağmen hayatta kaldı.

Niagara Parkı polisine göre, bir turist, 30 yaşlarındaki bir kişinin güvenlik bariyerini aştığını ve Niagara Nehri'ne atladığı ihbarında bulundu.

Polis, kısa süre sonra, bu kişinin At Nalı (Horseshoe) şelalesinden atladığını ve 50 metre aşağıdaki nehrin buzlu sularında olduğunu tespit etti.



Kanadalı kurtarma ekibinin hemen harekete geçtiği, ancak adamın "yardımı reddettiği ve nehirde yüzmeyi sürdürdüğü" belirtildi. Bir helikopterin de yardıma gelmesinin ardından kurtarma görevlileri adamı kıyıya çekti.

Hastaneye kaldırılan ve başından yaralandığı belirlenen adamın 45 dakika buzlu suda kalması nedeniyle donma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.

Niagara Parkı'nın polis şefi Douglas Kane, yaptığı açıklamada, "bu, bildiğim kadarıyla bugüne kadar üzerinde herhangi bir koruyucu giysi olmadan Niagara Şelalesi'nden atlayıp sağ kalan 3. kişi" dedi.

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