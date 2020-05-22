NFL takımının stadına porno sitesi isim sponsoru olmak istiyor

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NFL takımı New Orleans Saints, eski adı Mercedes-Benz Superdome olan stadyumuna yeni bir isim sponsoru aradığını duyurdu. Bir porno sitesi, sponsor olmaya talip oldu.

Saints'in yaptığı açıklamada, "Şehrimizin, eyaletimizin ve bölgemizin daha iyiye gitmesine liderlik edecek bir sponsor" arıyoruz dedi.

Stripchat isimli bir porno sitesi, stadyuma ismini vermek için 15 milyon dolarlık bir teklifte bulundu. Eğer kabul edilirse Saints gelecek sezon maçlarını "Stripchat Stadyumu"nda oynayacak.

Porno sitesinin iletişim direktörü Max Bennett yaptığı açıklamada, "Bizce New Orleans, ABD'nin parti başkenti. Stripchat'in New Orelans'ın karakteri ve havasını bir nebze yansıttığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Mercedes'in isim hakları için Saints'e 10 yıllığına 50 ila 60 milyon dolar arası ödeme yaptığı iddia ediliyor.