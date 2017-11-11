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Nezihe teyze Atatürk sergisini gözyaşı dökerek gezdi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Avcılar Şubesi tarafından Belediye Havuz Meydanı’nda açılan ‘Atatürk Sergisi’ni gezen 68 yaşındaki Nezihe Yenice, gözyaşlarını tutamadı

11 Kasım 2017 13:03

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Avcılar Şubesi tarafından Belediye Havuz Meydanı’nda açılan ‘Atatürk Sergisi’ni gezen 68 yaşındaki Nezihe Yenice, gözyaşlarını tutamadı.
Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında ADD Avcılar Şube yöneticileri halkın yoğun olduğu yerler arasında bulunan Merkez Mahallesi’ndeki Belediye Havuz Meydanı’nda 1 hafta süre ile ziyaretçilere açık kalmak üzere sergi açıldı. Ulu Önder Atatürk’ün portreleri ve yaşamından kesitleri yansıtan sergi ilgi gördü. Sergiyi akşam saatlerinde tek başına gezen ve zaman zaman fotoğraflara uzun süre bakan ve yakından inceleyerek sık sık gözlüklerini çıkararak gözyaşlarını silen bazı portreleri okşayarak öden kadın yoldan geçenlerin ilgisini çekti. Görüntülendiğinden habersiz fotoğrafları incelemeye devam eden ısrarlar üzerine adının Nezihe Yenice olduğunu söyleyen kadını gören sergide görevli ADD üyelerinden biri, “Ağlama. Onu yaşatacağız, yaşatmaya kararlıyız. 10 Kasım sabahı burası Atatürk’ü anmak isçin gelenlerle doluydu” dedi. Bu sözler karşısında iyice duygulanan kadın yine gözyaşını tutamayarak, “O benim babam.  Sergiyi gezince duygulandım” dedi.
Yaşlı kadın Atatürk’e Türk milletinin çok şey borçlu olduğunu anlatırken, “Nasıl kurtarmış bu toprakları? O kadar asker şehit olmuş. Burasını o kurtarmasa burada dolaşabilecek miydik? O ölmedi, yaşıyor. Arkamızda, omzumuzda geziyor. O benim babam. Ölmedi. Gittim gördüm kabrimi. Ankara’da onun kıymetini bilen yok. Onu anmayı istemeyenler var. Resimlerini indirip masanın altına koyanlar var. Yalan mı?” dedi.

FOTOĞRAFLI
 

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