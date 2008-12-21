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Dünya

Neyse ki bu kez terör değil, tatbikat

Endonezya'da güvenlik güçleri, terörle mücadele tatbikatı kapsamında, gerçeğini aratmayan baskınlar düzenledi

21 Aralık 2008 02:00

Endonezya'da güvenlik güçleri, terörle mücadele tatbikatı kapsamında, havaalanları, oteller, yolcu gemileri ve Cakarta Menkul Kıymetler Borsası binasına baskın düzenledi.

Başkent Cakarta ve turistik Bali adası dahil 6 büyük kentte düzenlenen tatbikata 7 bin asker, polis ve arama kurtarma görevlisi katıldı.

Televizyon kanalları, tatbikat gereği terörle mücadele birimlerinin rehinelerin bulunduğu 5 yıldızlı bir otele yaptığı baskının görüntülerini yayınladı.



Tatbikatta, teröristlerin devlet başkanını taşıyan bir uçağı ele geçirerek fidye istediği senaryosu üzerine kurulan bir eyleme karşı ve teröristlerin eline geçen bir yolcu gemisindeki rehinelerin kurtarılmasına yönelik operasyonlar icra edildi.

ABD'deki 11 Eylül saldırılarının ardından birçok bombalı intihar eyleminin düzenlendiği Endonezya'da, son büyük saldırı 3 yıl önce olmuştu.



Devlet Başkanı Susilo Bambang Yudhoyono, Hindistan'ın Mumbai kentinde geçen ay düzenlenen kanlı terör saldırısından sonra kendilerinin de alarmda olmaları gerektiğini açıklamıştı.

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