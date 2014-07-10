T24 LogoT24 Logo
Spor

Neymar’ın menajerinden Scolari’ye sert tepki

Neymar’ın menajeri, Brezilya milli takımının teknik direktörü Scolari’yi Twitter üzerinden sert ifadelerle eleştirdi

10 Temmuz 2014 18:05

Brezilya, FIFA 2014 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Almanya karşısında tarihi bir hezimete uğradı. Ev sahibi ekip, maçın ilk 29 dakikasında kalesinde 5 gol gördü ve 90 dakikanın sonunda mücadeleden 7-1’lik yenilgiyle ayrıldı.

Brezilyalı golcü oyuncu Neymar’ın menajeri Wagner Ribeiro, Twitter’dan yaptığı açıklamalarla milli takım hocası Felipe Scolari’yi çok sert bir dille eleştirdi. Scolari’yi “yaşlı bir görgüsüz, küstah, itici, dik başlı ve gülünç” olarak nitelendiren menajer kişisel Twitter hesabında deneyimli teknik adam için altı maddelik bir not yayınladı.

Wagner Ribeiro’nun paylaştığı not şöyle:

Portekiz milli takımının teknik direktörüydün ve hiçbir şey kazanamadın. Chelsea’nin başına geçtin ve ertesi gün kovuldun. Brezilya’da çalıştırdığın kulübün başarısızlığına sebep oldun ve sezonun bitimine 56 gün kala gemiyi terk ettin. Küstah, itici, dik başlı, gülünç ve yaşlı bir görgüsüzsün.

ETİKETLER

brezilyaneymarscolarififa 2014yarı final

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Solun özeleştirisi olarak bir Arkadaş Z. Özger belgeseli: Merhaba Canım...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24