Neymar’ın menajerinden Scolari’ye sert tepki

Brezilya, FIFA 2014 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Almanya karşısında tarihi bir hezimete uğradı. Ev sahibi ekip, maçın ilk 29 dakikasında kalesinde 5 gol gördü ve 90 dakikanın sonunda mücadeleden 7-1’lik yenilgiyle ayrıldı.

Brezilyalı golcü oyuncu Neymar’ın menajeri Wagner Ribeiro, Twitter’dan yaptığı açıklamalarla milli takım hocası Felipe Scolari’yi çok sert bir dille eleştirdi. Scolari’yi “yaşlı bir görgüsüz, küstah, itici, dik başlı ve gülünç” olarak nitelendiren menajer kişisel Twitter hesabında deneyimli teknik adam için altı maddelik bir not yayınladı.

Wagner Ribeiro’nun paylaştığı not şöyle:

Portekiz milli takımının teknik direktörüydün ve hiçbir şey kazanamadın. Chelsea’nin başına geçtin ve ertesi gün kovuldun. Brezilya’da çalıştırdığın kulübün başarısızlığına sebep oldun ve sezonun bitimine 56 gün kala gemiyi terk ettin. Küstah, itici, dik başlı, gülünç ve yaşlı bir görgüsüzsün.