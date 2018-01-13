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Spor

"Neymar'ın kariyeri geriye gitti"

Ronaldo, vatandaşının PSG'ye transferinin yanlış bir karar olduğu görüşünde

13 Ocak 2018 19:23

Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldo, sezon başında 222 milyon euro karşılığında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan Neymar'ın, kariyeri yanlış bir karar verdiğini söyledi.

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Zico ile özel bir Youtube yayınının konuğu olan Ronaldo, Neymar'ın PSG'ye gitme kararını sorgulayarak, "Neymar'ın PSG'ye transferi bana göre sportif açıdan geriye doğru bir adımdı. Barcelona'da forma giyerken bir anda PSG'ye gitmek, anlaşılması güç bir durum. Bu tercihiyle birlikte kariyeri geriye gitti." diye konuştu.

Kendisinin de zamanında Barcelona'dan ayrılarak Inter'e transfer olduğunu hatırlatan "Il Fenomeno" lakaplı eski golcü, "Benim dönemimde İtalya Ligi günümüze oranla çok daha rekabetçi ve popüler bir ligdi. Dolayısıyla Inter'e transferim yeterince makul gözüküyordu. Ancak Neymar konusunda aynı durum söz konusu değil." dedi.

Ligue 1'de ilk yarıyı en yakın rakibi Monaco'nun 9 puan önünde lider tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in de bulunduğu B Grubu'ndan lider çıkan PSG'de Neymar, şu ana kadar forma giydiği 22 resmi maçta takımına 20 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.

 

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