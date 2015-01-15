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Spor

Neymar'ın Instagram'da takibe aldığı tek Türk

Instagram'da 13 milyon takipçisi olan Neymar, aralarında Paris Hilton, Justin Bieber gibi ünlü isimlerin olduğu 771 kişiyi takip ediyor

15 Ocak 2015 10:26

Brezilyalı futbolcu Neymar, Türkiye'ye ziyaretinde tanıştığı Burcu Esmersoy'u Instagram'da takibe aldı.

Brezilya milli takımının ve İspanyol devi Barcelona'nın yıldızı Neymar, önceki gün İstanbul'daydı.

Alanya’daki bir organizasyona katılmak için Türkiye'ye gelen ancak bunu yapmayan Neymar, İstanbul’da yalnızca dört saat kalmıştı.

Neymar'ın İstanbul'da katılması beklenen partinin davtelilerinden Burcu Esmersoy, Neymar'ın dönüş haberini alır almaz havalimanına giderek ünlü futbolcuyla hatıra fotoğrafı çektirmişti. Yıldız futbolcu, Burcu Esmersoy'u Instagram hesabından takibe aldı. 

13 milyon takipçisi olan Neymar, aralarında Paris Hilton, Justin Bieber gibi ünlü isimlerin olduğu 771 kişiyi takip ediyor. Neymar'ın takip ettiği tek Türk de Burcu Esmersoy oldu.

 

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