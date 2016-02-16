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Spor

Neymar'ın 43 milyon Euro'luk mal varlığı donduruldu

Neymar'ın mar varlığı arasında uçak, yat ve lüks villalar bulunuyor

16 Şubat 2016 13:32

Barcelona'nın yıldızı Neymar'a ülkesi Brezilya'daki 43 milyon Euro'luk mal varlığına işlem yapıldı. Vergi kaçakçılığı suçlamasıyla dondurulan mal varlıkları arasında evler dışında bir yat ve bir uçak da bulunuyor.

Eurosport'un haberine göre, Barcelona'nın yıldızı Neymar'ın, ülkesi Brezilya'daki 43 milyon Euro'luk mal varlığına işlem yapıldı. Vergi kaçakçılığı suçlamasıyla dondurulan mal varlıkları arasında evler dışında bir yat ve bir uçak da bulunuyor.

Sao Paulo Federal Mahkemesi, Neymar'ın Eylül ayında çıkan bu yöndeki karara itirazını reddedince söz konusu mal varlıklarının dondurulduğu resmen açıklandı. Neymar ve babası 2007-08'den ödenmemiş vergileri nedeniyle 100 bin Euro ceza almışlardı. Ancak 2011 ile 2013 arasında Neymar daha ülkesinde oynarken belirlenen vergi kaçağı 14 milyon 300 bin Euro oldu. Brezilya Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcunun vergi borç ve cezalarını ödememesi halinde hapis cezası alabileceği bildirildi. Neymar'ın Brezilya'dan İspanya'ya transferiyle ilgili İspanya'da da devam eden bir davası bulunuyor.

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