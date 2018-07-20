Neymar'dan transfer açıklaması

L'Equipe gazetesinin internet sayfasında yayınlanan bir habere göre Neymar bu transfer sezonunun sürpriz transferini gerçekleştirmeyecek. Brezilyalı gazetecilerle yaptığı sohbette önümüzdeki sezonu Paris Saint Germain'de geçireceğini söylediği yazılan Neymar, böylece transferiyle ilgili spekülasyonlara da nokta koymuş oldu.

Şu sıralar Sao Paolo'da bulunan yıldız futbolcu, kendi kurduğu vakıf tarafından yoksul çocuklara yardım amacıyla düzenlenen bir açık artırmada Brezilyalı gazetecilere "Kalıyorum, gelecek sezon da Paris'teyim. Bir kontratım var" diyerek Real Madrid'e transfer olacağı yolundaki söylentilere cevap vermiş oldu.

Geçtiğimiz sezon Barcelona'dan 222 milyon Euro transfer bedeliyle Paris St Germain'e gelerek dünya futbol tarihinin en pahalı transferine imza atan Neymar, Fransız şampiyonu ile sakatlık öncesi 20'si Ligue 1, 7'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 30 maça çıkarken 28 gol 16 asistlik performansıyla yıldızlaşmıştı. Neymar, Rusya 2018 Dünya Kupası'nda ise grup maçında Kosta Rika, son 16 turunda ise Meksika karşısında olmak üzere 2 gol atmış, ancak Brezilya'nın çeyrek finalden öteye gitmesini sağlayamamıştı.