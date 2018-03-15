Neymar'dan tepki çeken Hawking paylaşımı

Paris Saint Germain’de forma giyen dünyanın en pahalı futbolcusu Neymar, ayağının kırılması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecini Brezilya’da geçiren Neymar, Stephen Hawking’in hayatını kaybettiği gün yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Tekerlekli sandalyedeki bir fotoğrafını kullanarak Stephen Hawking’in depresyondaki insanlar için söylediği “Olumlu bir tutum ile içinde bulunduğunuz durumdan en üst seviyede fayda sağlayabilirsiniz” sözünü yazan Neymar, büyük tepki çekti.

Sosyal medya kullanıcıları “Dünyanın kendi etrafında döndüğünü sanıyor. Kendi durumunu Hawking’in durumu ile nasıl kıyaslar?”, “Neymar eminim ki kimseyi kırmak istememiştir ama hiç olacak şey mi bu paylaşım?”, “Şu bir kesin ki Neymar ile Hawking’in fiziksel sıkıntısı bırakın aynı olmayı benzer bile değil” gibi yorumlar yaparak Neymar’a tepkilerini dile getirdiler.