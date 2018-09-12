Neymar'dan sarı kart isyanı

PSG ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar, sambacıların El Salvador'u 5-0 yendiği maçtan sonra hakemin kendisine gösterdiği sarı kart sebebiyle serzenişte bulundu.

Globo Esporte'ye konuşan Neymar, hakemi kandırmaya yönelik hareketten ötürü gördüğü sarı kartın kendisine yapılan bir saygısızlık olduğunu söyledi.

Brezilyalı yıldız, bu kötü şöhretten nasıl kurtulacağını bilmediğini ve futbolla anılmak istediğini dile getirerek şu açıklamaları yaptı:

"Bu kötü şöhretle nasıl yaşayacağımı bilmiyorum. Bu durumun devam etmesine katlanacağımı sanmıyorum, bence son bulması gerek. Ama bu bana bağlı değil, ben futbol oynamak istiyorum.

"Bu yapılan muamelenin ben ve takım arkadaşlarıma saygısızlık olduğunu düşünüyorum"

Pozisyonun ceza sahası çizgisi üzerinde olduğuna vurgu yapan Neymar, "Penaltı vermek istememesini anlayabilirim ancak sarı kart göstermesi çok gereksizdi" diyerek hakemin kararına tepki gösterdi.