Neymar'dan Marsilya taraftarına tepki: Sahaya her şeyi attılar, futbol bu değil

Marsilya ile 2-2 berabere kalan Paris Saint-Germain’de 87. dakikada kırmızı kart gören Neymar, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Brezilyalı oyuncu, ‘’Futbol oynamaya çalıştık fakat bunu yapmak zordu. Futbol oynanmadı ve hakem Marsilya’nın tuzağına düştü’’ diye konuştu.

Marsilya taraftarına sitem eden Neymar, ‘’Marsilya taraftarı sahaya her şeyi attı. Tavuklar, portakal suyu, kola akşam yemeğimi sahada yerdim. Futbol bu değil’’ sözleriyle tepkisini belirtti.

‘’Seviyemizin altındaydık’’

Performanslarını eleştiren Brezilyalı futbolcu, ‘’Şampiyonlar ligi sebebiyle bu maçta performansımız pek iyi değildi. Seviyemizin altında kaldık. Daha iyi oynamalıydık’’ şeklinde konuştu.