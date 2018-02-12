Neymar'dan Boluspor'a 75 bin liralık destek

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Boluspor'un futbolcusu Andre Santos, dünyaca ünlü futbolcu Neymar'ın Fransa'da düzenlenen doğum günü partisine katıldı. Andre Santos, partide görüştüğü Neymar'a Boluspor kulübünden aldığı 5 bin adet çekiliş bileti sattı. Neymar da Santos’un kendisine getirdiği biletleri 75 bin liraya satın aldı.

Neymar'ın Boluspor'a yaptığı destek ile ilgili açıklamalarda bulunan Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, çekiliş için 100 bin adet bilet basıldığını ve 28 Şubat'ta Milli Piyango İdaresi ile birlikte çekiliş yapılacağını ifade ederek, çekiliş sonuçlarına göre çeşitli hediyeler verileceğini söyledi. Amaçlarının Boluspor'a destek sağlamak olduğunu belirten Çarıkçı, "Buradaki amaç Boluspor'a bir gelir sağlamak ve bütçe yaratmak. Bunun için 100 bin bilet bastırdık. Biletlerin 40 bin tanesini yönetim kurulumuz aldı. Kalan biletleri de eşimize, dostumuza paylaştırmaya çalışıyoruz. Son olarak 5 bin bileti futbolcumuz Santos'a verdik. O da bu biletleri Neymar'a verdiğini ifade etti. Sağolsun kaptanımız da bize bu şekilde destek oldu. Santos'un Neymar'a verdiği 5 bin bilet ile kulübe 75 bin liralık bir yardım oldu. Neymar'a ve Santos'a teşekkür ediyoruz" dedi.

(DHA)