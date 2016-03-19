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Spor

Neymar'a 45 milyon Euro'luk ceza

Vergi kaçırmaktan suçlu bulunan Neymar'ın itiraz hakkı bulunduğu bildirildi

19 Mart 2016 01:56

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar, vergi kaçırdığı iddiasıyla ülkesinde yürütülen davada 45 milyon Euro para cezası aldı.

CNN Türk’ün, Brezilya'daki Folha de Sao Paulo gazetesinden aktardığı habere göre, 2011-2013 yılları arasında elde ettiği reklam gelirlerinden bir kısmını maliyeye bildirmeyerek vergi kaçırmakla suçlanan Neymar'a, Brezilya'daki mahkeme tarafından 45 milyon Euro'luk para cezası verildi.

Vergi kaçırmaktan suçlu bulunan Neymar hakkında verilen kararının nihai olmadığı ve 24 yaşındaki futbolcunun itiraz hakkı bulunduğu bildirildi.

Son dönemlerde yargı ile arasında ciddi sorunlar yaşayan Neymar'ın, Santos'dan Barcelona'ya transferinde gerçek bedelin saklanarak yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Madrid'deki Ulusal Mahkeme'de yürütülen başka bir soruşturması daha bulunuyor.

 

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