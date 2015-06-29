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Spor

Neymar'a 190 milyon Euro teklif!

İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, Fransa şampiyonunun Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı için 190 milyon Euro önereceğini iddia etti

29 Haziran 2015 20:55

Fransa 'da son üç yıldır şampiyon olan Paris Saint Germain, UEFA tarafından Finansal Fair Play nedeniyle konulan transfer yasağının sona ereceği 2016 yılına hızlı girmeye hazırlanıyor.

NTV Spor 'un haberine göre; gelecek sezon 34 yaşında olacak. Zlatan İbrahimovic'i göndermeyi planlayan Paris Saint Germain'in, Barcelona'ya Neymar için 190 milyon Euro önereceği iddia edildi. 2018'e kadar Barcelona ile sözleşmesi bulunan ve transfer değeri 80 milyon Euro olan Neymar için Fransız kulübü, serbest kalma bedeli olan 190 milyon Euro'yu Barcelona'ya ödemeye hazır.

Paris Saint Germain, Barcelona'da iki sezonda 92 maçta 54 gol atan 22 yaşındaki oyuncuyu transfer ederek uzun zamandır hedeflediği Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmak istiyor.

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