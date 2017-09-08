Neymar ve Mbappe ilk kez birlikte sahaya çıkıyor!

Fransa Ligue 1'de 5'inci hafta, bugün oynanacak maçlarla start alacak. Transfer döneminde aldığı oyuncular ve harcadığı paralarla dünya futbolunun gündemine oturan Paris Saint-Germain, TSİ 21.45'te Metz deplasmanına gidecek.

PSG'nin büyük yankı uyandıran transferleri Neymar ve Kylian Mbappe, teknik direktör Unai Emery'nin şans vermesi halinde ilk kez birlikte sahaya çıkacaklar.

Katalan devi Barcelona'dan 222 milyon Euro'ya transfer olan Neymar, PSG formasıyla ligde çıktığı 3 maçta 3 gol ve 3 asistle 6 gole direkt katkı sağladı.

TSİ 21.45'te başlayacak olan karşılaşma, Türkiye'de beIN SPORTS 3 kanalından naklen yayınlanacak.