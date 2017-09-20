Neymar ve Cavani'nin duran top kavgasında '1 milyon Euro'luk' detay

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcuları Neymar ve Edinson Cavani'nin takımlarının Lyon ile oynadığı karşılaşmadaki 'duran top kavgalarının' sebebinin, 1 milyon Euro'luk 'gol krallığı bonusu' olduğu ileri sürüldü.

Fransız gazetesi L'Equipe'te yer alan habere göre Paris Saint-Germain kulübü, bu sezon gol kralı olacak futbolcu için 1 milyon Euro'luk bir bonus belirledi. Cavani ve Neymar arasındaki 'duran top' tartışmalarının da bu 1 milyon Euro'luk bonusu almaya yönelik hırslarından dolayı olduğu iddia edildi.

PSG'nin Fransa Ligue 1'in 6'ncı haftasında Lyon'u evinde mağlup ettiği karşılaşmada ikili arasındaki gerginlik önce bir serbest vuruşta yaşanmış; iki oyuncu da vuruşu kullanmak için birbirleriyle atışmıştı.

Cavani penaltıyı kaçırdı

Ardından takımın kazandığı penaltı vuruşunda ikili yine karşı karşıya gelmiş, penaltı vuruşunu Uruguaylı yıldız Edinson Cavani kullanmış ancak gole çevirememişti.

İkilinin arasındaki tartışmalar saha içinde seyircilerin gördükleriyle sınırlı kalmamış, L'Equipe'in iddiasına göre soyunma odasına da taşınmıştı. Brezilyalı yıldız Neymar, maçın oynandığı gece Cavani'nin Instagram hesabını takip etmeyi bırakmıştı.