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Spor

Neymar, trafik kazası geçirdi

Ferrari marka otomobiliyle bariyerlere çarpan 24 yaşındaki futbolcu, kazada hafif darbeler aldı

27 Kasım 2016 19:56

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar, trafik kazası geçirdi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, La Liga'nın 13. haftasında deplasmanda oynayacakları Real Sociedad maçına gidecek kafileye katılmak için kulüp tesislerine doğru hareket eden Neymar'ın otomobili, karşı yönden gelen araçla yaşadığı temas sonrası yolun karşı tarafına geçti.

Ferrari marka otomobiliyle bariyerlere çarpan 24 yaşındaki futbolcu, kazada hafif darbeler aldı.

Olay yerine gelen kulüp yetkilileriyle beraber tesislere giden Neymar'ın, TSİ 22.45'te yapılacak Real Sociedad-Barcelona karşılaşmasının kadrosunda yer almasının beklendiği paylaşıldı.

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Neymartrafik kazasıBarcelona

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