Neymar: PSG'ye Para için değil, yeni bir heyecan ve meydan okumak için geldim

Barcelona'dan, Paris St-Germain'e 222 milyon euroluk rekor ücretle transfer olan Neymar, imza töreninden sonra düzenlediği basın toplantısında, "Buraya para için değil, yeni bir heyecan ve meydan okuma için geldim" dedi.

Paris'te PSG'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ve duygularını tarif edemediğini belirten Brezilyalı oyuncu, "Buraya takımın tek yıldızı olmak için ve para için gelmedim. Yeni bir macera ve meydan okuma için buradayım. Bu kulübün tarihinde iz bırakmak ve kazanılabilecek tüm kupaları kazanmak istiyorum" dedi.

Brezilyalı oyuncu, Javier Pastore'nin kendisine 10 numaralı formayı verdiği için Arjantinli oyuncuya da teşekkür etti.

"Messi benim rol modelim"

Barcelona'da oynadığı dönemde de mutlu olduğunu söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, Barcelona'dan ayrılmasının sebebinin Lionel Messi olup olmadığıyla ilgili soruya, "Hayır tam tersi. O benim rol modelim. Dört sene boyunca ondan çok şey öğrendim" diye cevap verdi.

Barcelona'dan ayrılmasının ardından Katalan taraftarlardan kötü tepkiler geldiğinin hatırlatılması üzerine ise "Kötü bir şey yapmadım. Barcelona taraftarları böyle düşündüğü için üzülüyorum. Umarım sadece bir azınlık böyle düşünüyordur. Bir futbolcunun kulüpten ayrılmasına saygı gösterilmesi gerekir" dedi.

PSG Başkanı: Transferi şeffaflık içinde gerçekleştirdik

PSG Başkanı Nasser Al-Khelafi ise, Neymar'ı daha fazla para kazanmak için transfer ettiklerini ve bu transferin Barcelona'yla Veratti konusunda aralarında olanların bir rövanşı olarak görülmemesini istediğini belirtti.

Transferi şeffaflık içinde gerçekleştirdiklerini vurgulayan Khelafi, "Neymar buraya para için gelmedi, bunu size ispatlamak zorunda değiliz. O buraya tarih yazmak için geldi. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak" dedi.