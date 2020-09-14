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Spor

Neymar, PSG-Marsilya maçında çıkan kavgadan sonra konuştu: Gonzalez bana 'şerefsiz maymun' dedi

14 Eylül 2020 16:03

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, maç sonunda kendisine yönelik ırkçı ifadeler kullandığı için Marsilya savunmacısı Alvaro Gonzalez'e vurduğunu söyledi.

Neymar, PSG-Marsilya karşılaşmasında çıkan kavga sonucunda son dakikada kırmızı kart gören beş futbolcudan biriydi.

VAR incelemesi sonucunda Neymar'ın Gozalez'in kafasının arkasına vurduğu ortaya çıktı. Neymar maç sonrasında Gonzalez'in kendisine "Şerefsiz maymun" dediğini ve bu sebeple ona vurduğu için pişmanlık duymadığını ifade etti.

Neymar, Gonzalez'in de cezalandırılmasını istedi.

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