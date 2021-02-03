Neymar, PSG'deki geleceği hakkında kararını verdi

PSG'de kalıp kalmayacağı merak edilen Neymar, kararını verdi. Brezilyalı ransız kulübü ile 4 senelik yeni bir sözleşmeye imza atmaya yakın olduğu öğrenildi.

PSG ile Neymar arasındaki yeni kontrat görüşmeleri başladı. Fransız kulübü, yıldız oyuncu ile 4 yıllık yeni bir anlaşma yapmak istiyor. Öte yandan Neymar’ın yaptığı son açıklamalar da Brezilyalı oyuncunun yeni sözleşmeye sıcak baktığını doğrular nitelikte.

"PSG'de kalmak istiyorum"

TF1'e geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, “Çok mutluyum” diyen yıldız oyuncu, “İşler çok değişti. Nedenini tam olarak açıklayamıyorum. Ama bugün kendimi iyi hissediyorum. Adapte oldum. Daha sakinim ve daha mutluyum. PSG'de kalmak istiyorum” dedi. Kylian Mbappe ile iyi bir ilişkisinin olduğunu belirten Neymar, “Ben de Kylian'ın kalmasını istiyorum. PSG'nin harika bir ekip olmasını istiyoruz. Futbol oynamaya devam etmek ve mutlu olmak istiyorum, bu en önemli şey. Kylian ile kardeş gibi bir ilişkimiz var. Gerçekten birlikte oynamayı seviyoruz” ifadelerini kullandı.

"Mbappe altın bir çocuk"

Mbappe’nin, saha dışında da iyi bir karakter olduğunun altını çizen Brezilyalı futbolcu, “Ondan en iyi şekilde yararlanmak istiyorum. O altın bir çocuk. Ona 'altın çocuk' diyorum çünkü o gerçekten altın. Kocaman bir kalbi var. Bir futbolcu olarak onun değerinin ne olduğunu biliyorsunuz, ancak saha dışında bile harika. Gülümsüyor, mutlu, eğlenmeyi biliyor. Çok benziyoruz” diye konuştu.