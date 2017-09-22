Neymar özür diledi

Fransa Ligue 1’de takımı PSG’nin Lyon’u konuk ettiği maçta kazanılan penaltıyı kullanma konusunda Edinson Cavani ile tartışmaya giren Neymar, tüm takım arkadaşlarından özür diledi.

L’Equipe’te yer alan habere göre Neymar; antrenmandan önce takımlar bir konuşma yaparak arkadaşlarından özür diledi. Konuşması sırasında Brezilyalı yıldızın tercümanlığını da vatandaşı Thiago Silva yaptı.

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Unai Emery de olay sonrası ilk açıklamasında “Kendi aralarında karar vermeleri gerekir” dese de, dün “Takımın birinci penaltıcısı Edinson Cavani; ikincisi ise Neymar, konu kapanmıştır” şeklinde konuştu.