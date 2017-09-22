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Spor

Neymar özür diledi

Brezilyalı yıldız, penaltı ve duran top kullanma konusunda Cavani ile tartışmıştı

22 Eylül 2017 12:49

Fransa Ligue 1’de takımı PSG’nin Lyon’u konuk ettiği maçta kazanılan penaltıyı kullanma konusunda Edinson Cavani ile tartışmaya giren Neymar, tüm takım arkadaşlarından özür diledi.

L’Equipe’te yer alan habere göre Neymar; antrenmandan önce takımlar bir konuşma yaparak arkadaşlarından özür diledi. Konuşması sırasında Brezilyalı yıldızın tercümanlığını da vatandaşı Thiago Silva yaptı.

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Unai Emery de olay sonrası ilk açıklamasında “Kendi aralarında karar vermeleri gerekir” dese de, dün “Takımın birinci penaltıcısı Edinson Cavani; ikincisi ise Neymar, konu kapanmıştır” şeklinde konuştu.

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