Neymar, Messi'yi geride bıraktı; CIES'e göre, en değerli 15 futbolcu kim?

CIES'in araştırmasına göre Brezilyalı yıldız Neymar Junior, Barcelona'dan takım arkadaşı Lionel Messi'yi geride bırakarak dünyanın en değerli futbolcusu oldu.

Avrupa'nın en büyük 5 ligi kapsamında yapılan değerlendirmenin ardından Ocak 2017 transfer döneminde piyasa değeri en yüksek futbolcu, takım arkadaşı Lionel Messi'yi geçen Barcelonalı Neymar oldu.

Neymar'ın rakibi diz çöküp yalvardı!

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) yaptığı "Ocak 2017 itibarıyla en değerli 100 futbolcu" raporuna göre, Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen La Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1'de "piyasa değeri en yüksek futbolcu" unvanını, Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar aldı.

CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, son 2 yılda kulübünde gösterdiği performans, kulübünün performansı, A milli takımda sergilediği performans gibi kriterler doğrultusunda oluşturduğu ekonometrik modele göre, 24 yaşındaki Neymar'a 246,8 milyon euro değer biçildi.

Neymar, önceki yıllarda ilk sırada yer alan ve 170,5 milyon euro değer biçilen ikinci sıradaki Messi'ye 76,3 milyon avro fark atarak zirvenin yeni sahibi oldu.

Sezon başında Juventus'tan Manchester United'a 105 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba, 155,3 milyon euro değerle listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Gelecek ay 32 yaşına girecek Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ise gerileyerek 126,5 milyon euroluk değeriyle 7'nci olabildi.

Mesut Özil ve Emre Can da var

Piyasa değeri en yüksek 100 futbolcunun belirlendiği listeye, Premier League'de oynayan Türk asıllı Alman oyuncular Mesut Özil ve Emre Can da girdi.

Arsenal'in 2013-2014 sezonu başında Real Madrid'den 50 milyon euro karşılığında transfer ettiği Mesut Özil 47,6 milyon euroluk tahmini bonservisiyle 62. sıraya yerleşti.

Piyasa değeri 38,7 milyon euro olarak tahmin edilen Liverpoollu Emre Can da kendisine 93. sırada yer buldu.

İlk 15

CIES'in "Ocak 2017 itibarıyla en değerli 100 futbolcu" raporuna göre, piyasa değeri en yüksek 15 futbolcu şöyle:

1. Neymar Junior (Barcelona): 246,8 milyon euro

2. Lionel Messi (Barcelona): 170,5 euro

3. Paul Pogba (Manchester United): 155,3 euro

4. Antoine Griezmann (Atletico Madrid): 150,4 euro

5. Luis Suarez (Barcelona): 145,2 euro

6. Harry Kane (Tottenham): 139,2 euro

7. Cristiano Ronaldo (Real Madrid): 126,5 euro

8. Paulo Dybala (Juventus): 113,8 euro

9. Dele Alli (Tottenham): 110,5 euro

10. Eden Hazard (Chelsea): 101,5 euro

11. Gonzalo Higuain (Juventus): 98 euro

12. Anthony Martial (Manchester United): 92,5 euro

13. Raheem Sterling (Manchester City): 85,5 euro

14. Gareth Bale (Real Madrid): 84 euro

15. Yannick Ferreira Carrasco (Atletico Madrid): 83 euro