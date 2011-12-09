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Spor

Neymar: ''Messi dünyanın en iyisi'' ANKARA (A.A)

09 Aralık 2011 13:41

-Neymar: ''Messi dünyanın en iyisi'' ANKARA (A.A) - 09.12.2011 - Brezilyalı efsanevi futbolcu Pele'nin, dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterdiği Brezilyalı Neymar (19), Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi'nin en iyisi olduğunu söyledi. FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na katılmak üzere takımı Santos ile Japonya'ya gelen Neymar, yaptığı açıklamada, ''Buraya kimseye bir şey ispatlamaya gelmedim. Her zaman, Messi'nin dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu söyledim'' dedi. Messi'yi durdurmanın zor olduğunu belirten Neymar, Barcelona ile karşılaşmaları halinde onu yavaşlatmaya çalışacaklarını kaydetti.  Neymar, kendisini överek, Messi'den iyi olduğunu söyleyen Pelenin açıklamalarıyla ilgili, ''Pele efsaneydi, eşsiz bir oyuncuydu'' ifadesini kullandı. Santos ve Barcelona, rakiplerini yenmeleri halinde 18 Aralık'ta Yokohama'da finalde karşı karşıya gelecek. Santos, yarı finalde Meksika'nın Monterrey ya da Japonya'nın Kashiwa Reysol takımıyla Barcelona yarı finalde Katar'ın El Sadd ya da Tunus'un Esperance takımıyla karşılaşacak.  Bu maçların kendileri için farklı bir önemi olmadığını belirten Neymar, ''Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Boş alan bulursam benim için iyi olur, çünkü bana çok faul yapılıyor. Zor olmasına rağmen, kulübümde iz bırakmak ve tarihin parçası olmak istiyorum'' dedi.

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