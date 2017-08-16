Neymar iyi niyet elçisi oldu

Barcelona'dan Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'e 222 milyon Euro'luk rekor bonservisle transfer olan Neymar, Uluslararası Engelliler Sivil Toplum Kuruluşu'nun (Handicap International) iyi niyet elçisi oldu.

Neymar, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 1982 yılında kurulan ve kara mayınlarına karşı yürüttüğü çalışmalarla Nobel ödülüne layık görülen Handicap International'ın iyi niyet elçisi oldu.

25 yaşındaki Brezilyalı yıldız futbolcu, "Burada olmaktan ve iyi niyet elçisi olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu gerçekten hayatımdaki eşsiz ve mutlu anlardan biri" dedi. "Bu görevin pratikte nasıl yürüyeceğini detaylı olarak konuşacağız." diyen Neymar, "Benim imajımın çok güçlü olduğunu biliyorum ve bunun faydasının dokunmasını istiyorum. Bu yapabileceklerimin bir kısmı. Ayrıca doğup büyüdüğüm yerde 2500 çocuğun yararlanacağı bir enstitü yaptırdım. Hayatımdaki en önemli başarılarımdan biri bu enstitüyü yaptırmaktı. Bu benim ve ailem için büyük mutluluk kaynağı" diye konuştu.

Irkçılıkla ilgili görüşlerini de dile getiren Neymar şunları kaydetti:

"Bana göre ırkçılık yıllardır gündemde ve futbolun da içinde olan bir konu. Birkaç hadise gördük. Ama insanlar, dünya ve her şey değişiyor. Bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Hepimiz eşitiz. İnsanların deri renginin ne olduğu önemli değil. Hepimiz aynıyız."

Birleşmiş Milletler Cenevre merkezi direktörü Michael Moller de Neymar gibi ünlü kişilerin insani konulardaki desteğinin öneminden bahsetti: "Toplumda tanınan ve dünyanın her tarafında özellikle gençlerin takip ettiği Neymar gibi dostlarımızın böyle görevler üstlenmesi inanılmaz derecede önemli. Bundan önce de sanat dünyasından ünlülerin iletişim ve karşılıklı anlayış konusunda konusunda pozitif etkilerinini olduğunu görmüştük. Neymar, dünya problemlerine karşı ortak bir duruş sergilememiz gerektiğine inandığım için doğal bir elçi olacak."