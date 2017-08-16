T24 LogoT24 Logo
Spor

Neymar iyi niyet elçisi oldu

"İmajımın çok güçlü olduğunu biliyorum ve bunun faydasının dokunmasını istiyorum"

16 Ağustos 2017 15:46

Barcelona'dan Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'e 222 milyon Euro'luk rekor bonservisle transfer olan Neymar, Uluslararası Engelliler Sivil Toplum Kuruluşu'nun (Handicap International) iyi niyet elçisi oldu.

Neymar, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 1982 yılında kurulan ve kara mayınlarına karşı yürüttüğü çalışmalarla Nobel ödülüne layık görülen Handicap International'ın iyi niyet elçisi oldu.

25 yaşındaki Brezilyalı yıldız futbolcu, "Burada olmaktan ve iyi niyet elçisi olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu gerçekten hayatımdaki eşsiz ve mutlu anlardan biri" dedi. "Bu görevin pratikte nasıl yürüyeceğini detaylı olarak konuşacağız." diyen Neymar, "Benim imajımın çok güçlü olduğunu biliyorum ve bunun faydasının dokunmasını istiyorum. Bu yapabileceklerimin bir kısmı. Ayrıca doğup büyüdüğüm yerde 2500 çocuğun yararlanacağı bir enstitü yaptırdım. Hayatımdaki en önemli başarılarımdan biri bu enstitüyü yaptırmaktı. Bu benim ve ailem için büyük mutluluk kaynağı" diye konuştu. 

Irkçılıkla ilgili görüşlerini de dile getiren Neymar şunları kaydetti:

"Bana göre ırkçılık yıllardır gündemde ve futbolun da içinde olan bir konu. Birkaç hadise gördük. Ama insanlar, dünya ve her şey değişiyor. Bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Hepimiz eşitiz. İnsanların deri renginin ne olduğu önemli değil. Hepimiz aynıyız."

Birleşmiş Milletler Cenevre merkezi direktörü Michael Moller de Neymar gibi ünlü kişilerin insani konulardaki desteğinin öneminden bahsetti: "Toplumda tanınan ve dünyanın her tarafında özellikle gençlerin takip ettiği Neymar gibi dostlarımızın böyle görevler üstlenmesi inanılmaz derecede önemli. Bundan önce de sanat dünyasından ünlülerin iletişim ve karşılıklı anlayış konusunda konusunda pozitif etkilerinini olduğunu görmüştük. Neymar, dünya problemlerine karşı ortak bir duruş sergilememiz gerektiğine inandığım için doğal bir elçi olacak."

ETİKETLER

NeymariyiniyetelçisiPSGBarcelonabrezilyalı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24