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Spor

Neymar İstanbul’da

Hayranları ile fotoğraf çektiren Neymar, TFF'nin tahsis ettiği özel bir araçla havalimanından ayrıldı

10 Kasım 2014 01:36

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar, 12 Kasım Çarşamba günü Türkiye ile Brezilya milli takımları arasında oynanacak hazırlık maçı için İstanbul'a geldi.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 22.05'te Barcelona'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Neymar, özel "Primeclass" hizmetiyle karşılandı.

Ardından pasaport işlemleri yapılan futbolcuya Türkiye Futbol Federasyon'undan (TFF) bir yetkili eşlik etti. Hayranları ile fotoğraf çektiren Neymar, TFF'nin tahsis ettiği özel bir araçla havalimanından ayrıldı.

 

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