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Spor

"Neymar ile 'Call of Duty' oynuyoruz ve onu hep yeniyorum"

"O; yakalanması çok zor, çok hızlı"

18 Eylül 2017 15:50

İlk 5 haftada Fransa Ligue 1’i domine eden PSG’nin bu haftaki rakibi Lyon’un sağ beki Rafael, Paris ekibinin yıldızı Neymar ile her gün konsol oyunu olan ‘Call of Duty’ oynadıklarını söyledi.

Le Parisien’e konuşan 27 yaşındaki futbolcu, Neymar’ı oynadıkları oyunda her zaman yendiğini söyledi. Neymar’ın konsol oyunundaki mağlubiyet üzerine ‘Sahada farklı olacağını’ söylediğini ifade eden Rafael, şöyle devam ediyor:

“Ona topu verelim ve görelim (gülerek). Neymar’ı durdurmak için reçete varsa o  bende. Onu çok iyi tanıyorum ama tabii ki bu yeterli değil. Yakalanması çok zor, çok hızlı. Hızlanmasına izin vermememiz lazım.”

7 maçta 10 golün içinde: Neymar

PSG, Fransa Ligue 1’de 6’da 6 ile 18 puanla yoluna lider devam ederken; Neymar, takımına bu 6 maçta 4 gol ve 4 asist ile katkı sağladı. Brezilyalı futbolcu ayrıca takımının Şampiyonlar Ligi’nde Celtic’i 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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