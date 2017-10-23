Neymar iki dakikada kızardı; tek puanı Cavani kurtardı

Fransa Ligue 1’in 9. haftasında Marsilya deplasmanına giden Paris Saint-Germain, 87’de Neymar’ın ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü maçta Cavani’nin 90+ da attığı golle 1 puanı kurtardı.
Ev sahibi Marsilya, henüz 16. dakikada Luiz Gustavo’nun yaklaşık 40 metreden yaptığı müthiş vuruşla öne geçti: 1-0.
33’te Neymar, Rabiot’la girdiği akıllıca ver-kaçın ardından golü yaparak skora dengeyi getirdi: 1-1.
N’Jie’nin, 78’de korner çizgisine yakın noktada yaptığı nefis mücadelenin ardından ortaladığı topu Florian Thauvin tamamladı ve takımını tekrar öne geçirdi: 2-1.
85’te sarı kart gören Neymar, kendisine faul yapan Lucas Ocampos’a hareketi sonrası 87’de ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
90+3’te takımın emektar golcüsü Edinson Cavani, kaleyi çaprazdan gören mesafeden kullandığı frikiki direğe çarptırarak ağlara gönderdi ve beraberliği kurtardı: 2-2.
Bu sonucun ardından PSG, en yakın rakibi Monaco'nun 4 puan önünde 26 puanla liderliğini korudu.