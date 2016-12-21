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Spor

Neymar iki aydır suskun!

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar, son 9 resmi maçta gol atma başarısını gösteremedi

21 Aralık 2016 14:42

Brezilya'nın Santos takımından 2013 yılında Barcelona'ya transfer olan Neymar, 4. sezonunu geçirdiği Katalan ekibiyle gol yollarında en uzun süre suskun kaldığı sezonu geçiriyor.

Neymar'ın, 2013-2014 sezonunda en uzun gol atamama serisi 6 maçtı. Başarılı futbolcu, bu sezon Barcelona formasıyla son 9 maçta fileleri havalandıramayarak, en kötüyü serisini yaptı.

 

Son golü Manchester City'ye

 

Brezilyalı yıldız, Barcelona formasıyla son olarak 2 ay önce gol attı. 19 Ekim'de Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Barcelona'nın Manchester City'yi 4-0 yendiği maçın 89. dakikasında fileleri havalandıran Neymar, o günden sonra resmi maçlarda gol atamadı.

İki aydır hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde suskun olan Neymar, son 9 resmi maçta golle buluşamadı.

Geçen yıl ilk 17 resmi maçında 14 gol atan Neymar, bu yıl gole hasret kaldı. Neymar, bu sene 17 resmi maçta sadece 6 kez fileleri havalandırabildi.

 

Atamıyor ama attırıyor!

 

2021 yılına kadar Barcelona ile sözleşmesini uzatan Neymar, gol atamadığı 9 maçta asist yaparak takımına katkı sağladı.

Söz konusu dönemdeki 9 karşılaşmada 5 asist yapan Neymar, bu sezon toplam 18 maçta 6 gol kaydedip 14 asist yaptı.

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