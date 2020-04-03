Neymar için Griezmann gözden çıkartıldı

Barcelona, eski oyuncusu Neymar'ı transfer etmek için PSG'ye, bu sezon beklediği katkıyı alamadığı Griezmann'ı önerecek.

Greizmann'dan istediği katkıyı bir türlü alamayan Katalan ekibi gözünü eski yıldızına dikti. PSG'ye 222 milyon Euro'ya sattığı Neymar'ı geri getirmek isteyen Barcelona girişimlere başladı.

PSG'nin yaklaşık 150 milyon Euro fiyat biçtiği Neymar için Barcelona, Greizzman'ı takas için önerecek. Piyasa değeri yaklaşık 100 milyon Euro olan Griezzman'ın üzerine para da teklif edecek Katalanlar bu yaz transferi bitirme niyetinde.



Fakat halihazırda Barcelona'da Koronavirüs nedeniyle yapılan %70'lik maaş indiriminin gelecek sezon devam etme ihtimali Neymar'ı ikna yolunda büyük bir handikap olarak gözüküyor.