Neymar hapis cezasıyla karşı karşıya

İspanya'da süren davada, Santos'tan Barcelona'ya transferinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar için 4-6 yıl arası hapis cezası istendi.

Neymar'ın çalıştığı menajerlik şirketi DIS, yolsuzluk ve vergi kaçırma suçlamalarıyla davalık oldu.

İddialara göre, Neymar'ın 2013 yılında Barcelona'ya gerçekleştirilen 57.1 milyon Euro'luk transferinde, kulübü Santos 17.1 milyon Euro alırken, Neymar'ın ailesi bu paranın 40 milyon Euro'luk kısmını aldı.

Neymar'ın menajerlik şirketi DIS ise, Santos'un 17.1 milyonluk kısmında 6 milyon Euro'luk pay aldı.

AFP'nin eline geçen bu belgelerle yapılan değerlendirmeler sonucu kanuna göre Neymar'a 4-6 yıl arası hapis cezası verilmesi gerekiyor.