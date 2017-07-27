Neymar, 'gitse de, kalsa da' atıyor!

Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Barcelona, PSG'ye transferi gündemde olan Neymar'ın golüyle Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.



BeINSports'un haberine göre; bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın Amerika ayağında iki köklü kulüp, Barcelona ile Manchester United karşı karşıya geldi.



Juventus maçında attığı 2 golle takımını sırtlayan Neymar, Manchester'ı da boş geçmedi. Adı PSG ile transfer dedikodularına karışan Brezilya yıldızın 31. dakikada attığı golle gülen Barça çıktığı ikinci maçı da kazanmış oldu.



Bu arada eski milli oyuncu Arda Turan ikinci yarının başında Messi'nin yerine oyuna dahil oldu.



Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni transferlerden Victor Lindelöf'e ilk yarıda, Romelu Lukaku'ya da 90 dakika şans verdi.



2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.



Turnuvaya, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon kulüpleri katılıyor.