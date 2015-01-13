Neymar: Fenerbahçe'yi tutuyorum

Barcelona'nın süper yıldızı Neymar, "Türkiye'de izlediğim ve takip ettiğim takımlar var. Şu an Barcelona'da oynuyorum. Ama ileride ne olur bilemem. Şunu söyleyebilirim, ben Diego Ribas'ın en büyük hayranlarından biriydim. Çocukluğumdan beri de bu devam ediyor. Diego Ribas için Fenerbahçe'yi tutuyorum" dedi.

Neymar JR, ikinci kez Türkiye'ye geldi. Daha önce A Milli Takım'ın Brezilya Milli Takımı ile yaptığı özel maç için Türkiye'ye gelen ve Kadıköy'de Türkiyeli futbolseverlerin huzuruna çıkan Brezilyalı oyuncu, ikinci kez geldiği için heyecanlı olduğunu söyledi.

Türkiye'de Fenerbahçe'yi tuttuğunu açıklayan 22 yaşındaki forvet, şu açıklamalada bulundu:

"Türkiye'de oynamış veya oynayan arkadaşlarım var. Küçüklüğümden beri bu kulüpleri izliyorum ve biliyorum. Beşiktaş ve G.Saray da çok iyi oyunculara sahip olan ve iyi işler yapabilecek takımlar. Futbolda iyi başarılar elde edebilecek takımlar. Gerçekten çok etkili takımlar var. Türkiye'de izlediğim ve takip ettiğim takımlar var. Şu an Barcelona'da oynuyorum. Ama ileride ne olur bilemem. Şunu söyleyebilirim, ben Diego Ribas'ın en büyük hayranlarından biriydim. Çocukluğumdan beri de bu devam ediyor. Diego Ribas için Fenerbahçe'yi tutuyorum. Diğer idolüm ise Robinho'dur. Santos'taki hareketleri beni büyüledi."