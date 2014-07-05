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Spor

Neymar Dünya Kupası macerasını kapattı

Dünya Kupası'nda Kolombiya ile karşılaşan Brezilya'da sakatlanan Neymar turnuvayı kapattı

05 Temmuz 2014 12:11

​Brezilya'nın yıldız oyuncusu Neymar, Kolombiya maçında kaburgalarına aldığı darbe sonrası mücadeleyi yarıda bıraktı. Neymar’ın omurgasında çatlak olduğu öğrenilirken, Brezilyalı yıldız Dünya Kupası’nı kapattı.

Sporseverler, Dünya Kupası'nın en çok faul yapılan maçına tanıklık etti. İki takım, karşılaşma boyunca toplam 54 kez faul yaptı. Bu faullerden birinde yerde kalan Neymar sahayı sedye ile terk etti. Hastaneye kaldırılan Neymar'dan Brezilyalılara kötü haber geldi.

Teknik Direktör Luis Felipe Scolari, belinden sakatlanan Neymar'ın yarı final maçında oynayamayacağını açıkladı. Brezilya'nın savunmadaki temel direği Thiago Silva da sarı kart cezalısı durumuna düştüğü için yarı finalde arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Brezilya, Almanya ile oynayacağı yarı final maçına da umutla bakıyor... Sambacılar, bugüne dek oynadığı 6 yarı finalden de gülerek ayrılmayı başardı. 5 kez dünya şampiyonluğunu kucaklayan Brezilya, finaldeki tek yenilgisini 1998'de Fransa karşısında almıştı.

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