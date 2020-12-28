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Spor

Neymar'dan 5 gün süren, 500 kişilik parti

Neymar, Noel için düzenlediği parti için ses izolasyonu olan ve içerisinde diskosu bulunan bir başka malikane kiraladı

28 Aralık 2020 11:17

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olan PSG'li futbolcu Neymar'ın ülkesi Brezilya'da 5 gün süren ve 500 kişinin katıldığı parti düzenlediği iddia edildi.

Koronavirüs’ün en çok etkilediği ülkelerden olan Brezilya'da düzenlediği partide, pandemi önlemlerini hiçe sayan Neymar, çok sert eleştiriler alırken, partiye dair detaylar ortaya çıktı.

Ailesi ve yakın arkadaşları katıldı

Kendi malikanesi tadilatta olan Neymar, C. Brezilyalı oyuncunun düzenlediği partiye; ailesi ve yakın çevresinde yer alan birçok ünlü isim katıldı.

Şubat'tan önce dönmesi zor

Neymar, parti haberleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Neymar, en erken ihtimalle şubat ayındaki Barcelona maçıyla takıma geri dönebilecek.

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