Neymar Barcelona ile anlaştı mı?

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın, gelecek sezon için Brezilyalı forvet Neymar ile ön sözleşme imzaladığı iddia edildi.

Santos takımında forma giyen ve İspanya'nın iki büyük takımı Real Madrid ile Barcelona'nın transfer listesinde olan Neymar'ın, gelecek sezon Barcelona'da oynamak için ön sözleşmeye imza attığı ileri sürüldü. Brezilya'nın "O Globo" adlı spor gazetesinde yer alan haberde, ön sözleşme niteliği taşıdığı belirtilen belgenin, geçen hafta Neymar'ın Guaruja'daki evine giden Barcelona Kulübü yetkilileri ile Brezilyalı futbolcu arasında imzalandığı belirtildi.

Santos ve Flamengo takımları arasında oynanacak Konfederasyon Kupası finali sonrasında Barcelona'ya geleceği öne sürülen Neymar'ın transferi için Katalan kulübünün daha önce 14 milyon avro olarak sunduğu bonservis teklifini 17,5 milyon avroya yükselttiği ifade edildi.

Habere göre, Santos Kulübü Başkanı Odillo Rodrigues, konuyla ilgili "Neymar'ın 2014'e kadar kalmasını istiyorduk ama zor. Futbol bir ticaret ve piyasanın yasaları geçerli" dedi.

Neymar'ın, Santos ile 1 yıllık daha sözleşmesi olduğu hatırlatılan haberde, Brezilya kulübünün talep ettiği 65 milyon avroluk bonservis bedelinin sadece yüzde 30'unu ödemek istediği belirtilen Barcelona'nın, aksi halde 1 yıl sonra bu futbolcuyu bedava almakla tehdit ettiği iddiasına yer verildi.