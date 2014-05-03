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Spor

Neymar: Arda, Atletico'nun kaderini değiştirdi

Barcelonalı Neymar, Arda'nın Atletico Madrid'te hem kendini hem de takımını geliştirdiğini söyledi

03 Mayıs 2014 12:51

Barcelona'lı yıldız futbolcu Neymar, Arda Turan için "Atletico Madrid'in kaderini değiştirdi" dedi.

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar, Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Hürriyet gazetesine konuşan Brezilyalı futbolcu, dünyanın en iyisinin ise Messi olduğunu söyledi.

 

'Arda Atletico'nun kaderini değiştirdi'

 

"Atletico’nun bu sezonki başarısının temel taşının Arda olduğunu belirten Barça’nın yıldızı “O çok iyi bir futbolcu. Bunu zaten bütün bir sezon boyunca gösterdi. Büyük bir yeteneği var. Atletico’da hem kendi oyununu geliştirdi, hem de Atletico’yu. Oyunun kaderini nasıl değiştirebileceğini de birçok kez ispat etti” diye konuştu.

 

'Dünyanın en iyisi Messi'

 

Zaman zaman şapkasıyla oynayan, bir çocuk gibi elindeki bilekliği ağzıyla bağlamaya çalışan Brezilyalı, bu sezon ki başarısızlığa rağmen kendi fikrinin değişmediğini ve Messi’nin dünyanın en iyisi olduğunu söyleyip ekledi: “Ronaldo da çok iyi bir oyuncu ama Messi en iyisi.”

 

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